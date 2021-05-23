За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 73 больных на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 73 больных на коронавирус. Умерли 13 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“73 подтвержденных случая заболевания на коронавирус за сутки в столице. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в городе 5 017 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 204 151”, — сообщил Кличко.
Детали
Заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет. А также 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 17 больных на коронавирус, а также 101 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 2 771 человек. В общем коронавирус преодолели 144 972 жителя столицы.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 19, в Деснянском — 13 и в Соломенском районе — 10 случаев”, — отметил Виталий Кличко.
Напомним, на 23 мая 2021 года в Украине зафиксировано 2 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы — 1 701 человека, летальных случаев — 89, выздоровели — 8 937 человек.