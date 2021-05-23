В Україні вже 2,182 млн випадків COVID-19, за добу - 2 533
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,182 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 травня, — 2,5 тисячі, що менше, ніж днем раніше. Померло за добу 89 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал МОЗ України “Коронавірус_інфо”.
“2 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник”, — повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 701 особа;
- виписано з лікарень – 3 104 особи;
- летальних випадків – 89;
- одужало – 8 937 осіб;
- здійснено тестувань за добу –
- 34 506 (зокрема методом ПЛР –
- 16 285, методом ІФА – 3 730);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 491.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 182 521 особа;
- одужало – 1 950 562 особи;
- летальних випадків – 49 368;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 013 773.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 73 випадки;
Вінницька область – 68 випадків;
Волинська область – 74 випадки;
Дніпропетровська область – 453 випадки;
Донецька область – 182 випадки;
Житомирська область – 75 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 73 випадки;
Івано-Франківська область – 67 випадків;
Київська область – 178 випадків;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 43 випадків;
Львівська область – 67 випадків;
Миколаївська область – 160 випадків;
Одеська область – 143 випадки;
Полтавська область – 35 випадків;
Рівненська область – 101 випадок;
Сумська область – 92 випадки;
Тернопільська область – 63 випадки;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 148 випадків;
Хмельницька область – 46 випадків;
Черкаська область – 47 випадків;
Чернівецька область – 39 випадків;
Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у — за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.