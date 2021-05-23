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В Украине уже 2,182 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 533

Киев • УНН

 • 24703 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,182 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 мая — 2,5 тысячи, что меньше, чем днем ранее. Умерло за сутки 89 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МЗ Украины “Коронавирус_инфо”.

В Украине уже 2,182 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 533

“2 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 мая 2021 года. В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1701 человек;
  • выписаны из больниц — 3104 человека;
  • летальных исходов — 89;
  • выздоровели — 8937 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки -
  • 34506 (в частности методом ПЦР -
  • 16285, методом ИФА — 3730)
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14491.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 182 521 человек;
  • выздоровели — 1 950 562 лица;
  • летальных исходов — 49 368;
  • проведения ПЦР-тестов — 10 013 773.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев — 73 случая;
Винницкая область — 68 случаев;
Волынская область — 74 случая;
Днепропетровская область — 453 случая;
Донецкая область — 182 случая;
Житомирская область — 75 случаев;
Закарпатская область — 21 случай;
Запорожская область — 73 случая;
Ивано-Франковская область — 67 случаев;
Киевская область — 178 случаев;
Кировоградская область — 26 случаев;
Луганская область — 43 случаев;
Львовская область — 67 случаев;
Николаевская область — 160 случаев;
Одесская область — 143 случая;
Полтавская область — 35 случаев;
Ровенская область — 101 случай;
Сумская область — 92 случая;
Тернопольская область — 63 случая;
Харьковская область — 188 случаев;
Херсонская область — 148 случаев;
Хмельницкая область — 46 случаев;
Черкасская область — 47 случаев;
Черновицкая область — 39 случаев;
Черниговская область — 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на шестнадцатом месте по распространению и на семнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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