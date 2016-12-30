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За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів

За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 45 ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. За минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї — Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.

На Донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів — по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.

На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки.

Зазалом за минулу добу відбулося 45 обстрілів.

Українські Національні Новини

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