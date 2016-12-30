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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 45 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 45 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 9306 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. С гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковке, Новозвановке и Авдеевке.

Так, за минувшие сутки произошло 45 обстрелов.

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