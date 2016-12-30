За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 45 вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 45 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.
На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки.
На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. С гранатометов - по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.
На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковке, Новозвановке и Авдеевке.
Так, за минувшие сутки произошло 45 обстрелов.