За минулу добу у зоні АТО зафіксовано 40 ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇв. 18 листопада. УУН. Протягом минулої доби російсько-окупаційний контингент продовжив обстріли наших позицій із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
По Широкиному окупанти вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же наші позиції обстріляв і танк. Під вогонь артилерії та мінометів потрапило і Гнутове. Також на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку, Бердянське, Водяне, Новотроїцьке. З гранатометів — Мар’їнку.
На Луганському напрямку з 122 міліметрової артилерії — Троїцьке, з мінометів — Новоолександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське. З озброєння БМП та стрілецької зброї — Станицю Луганську.
На Донецькому напрямку по наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вів танк та БМП, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Піски. Загалом за вказаний період відбулося 40 обстрілів.