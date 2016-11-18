За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 40 вражеских обстрелов
Киев • УНН
Киев. 18 ноября. УУН. За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент продолжил обстрелы наших позиций с запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
По Широкино оккупанты вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же наши позиции обстрелял и танк. Под огонь артиллерии и минометов попало и Гнутово. Также на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Красногоровку, Бердянское, Водяное, Новотроицкое. С гранатометов - Марьинку.
На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии - Троицкое, из минометов - Новоалександровка, Золотое, Орехово, Малиновое, Новозвановку и Крымское. Из вооружения БМП и стрелкового оружия - Станице Луганской.
На Донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Пески. Всего за указанный период произошло 40 обстрелов.