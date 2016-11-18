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15 марта, 19:03 • 111227 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155213 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130696 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123738 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108851 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103570 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100158 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129720 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 40 вражеских обстрелов

За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 40 вражеских обстрелов

Киев • УНН

 • 7558 просмотра

Киев. 18 ноября. УУН. За прошедшие сутки российско-оккупационный контингент продолжил обстрелы наших позиций с запрещенного минскими договоренностями вооружения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

По Широкино оккупанты вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же наши позиции обстрелял и танк. Под огонь артиллерии и минометов попало и Гнутово. Также на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Красногоровку, Бердянское, Водяное, Новотроицкое. С гранатометов - Марьинку.

На Луганском направлении с 122 миллиметровой артиллерии - Троицкое, из минометов - Новоалександровка, Золотое, Орехово, Малиновое, Новозвановку и Крымское. Из вооружения БМП и стрелкового оружия - Станице Луганской.

На Донецком направлении по нашим позициям в районе Авдеевки огонь вел танк и БМП, а из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Пески. Всего за указанный период произошло 40 обстрелов.

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