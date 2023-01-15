За минулу добу росіяни завдали 3 авіаційних і 57 ракетних ударів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ранкове повідомлення Генерального штабу ЗСУ.
Також протягом доби 14 січня ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.
Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники.
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«Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України», - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
14 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Станом на ранок 15 січня відомо про 20 загиблих. Рятувальники продовжують роботи.