За минувшие сутки россияне нанесли 3 авиационных и 57 ракетных ударов - Генштаб

Также в течение суток 14 января враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществил 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники.

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«Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины», - сообщили в Генштабе.

Напомним

14 января враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрелов осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом. По состоянию на утро 15 января известно о 20 погибших. Спасатели продолжают работы.