За минулий місяць активи банків, що ліквідуються, продали за 951,7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Протягом минулого місяця сума реалізації активів банків, що ліквідуються, становила 951,7 млн грн. Про це повідомила прес-служба ФГВФО, передає УНН.
“За квітень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 951,7 млн грн, із них 851,8 млн грн — від продажу активів цих банків”, — йдеться у повідомленні.
Так, за обсягами надходжень від реалізації активів за підсумками квітня 2019 року лідирували, зокрема:
— АТ “ВТБ банк” — 372,3 млн грн;
— АТ “Дельта Банк” — 186,6 млн грн;
— ПАТ “Банк “Київська Русь” — 90,5 млн грн;
— ПАТ “Авант-Банк” — 41,5 млн грн;
— ПАТ “Банк “Фінанси та кредит” — 28,1 млн грн;
— ПАТ “КБ “Надра” — 18,8 млн грн;
— ПАТ “Брокбізнесбанк” — 15,7 млн грн;
— ПАТ “Банк “Контракт” — 14,2 млн грн;
— АТ “Родовід Банк” — 12,5 млн грн;
— ПАТ “Банк “Форум” — 11,8 млн грн.
Зазначається, що у загальній сумі надходжень за підсумками квітня 2019 року 90,1 млн грн — кошти від погашення кредитів; 9,8 млн грн — від оренди майна.
Від погашення цінних паперів у звітний період кошти не надходили.
Загалом за січень-квітень 2019 року на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 3 297,4 млн грн, зокрема, від реалізації активів — 2 931,5 млн грн, погашення кредитів — 305,7 млн грн, погашення цінних паперів — 15,2 млн грн, оренди майна — 45,0 млн грн.
Нагадаємо, минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 506,26 млн грн.