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За прошедший месяц активы ликвидируемых банков, продали за 951,7 млн грн

За прошедший месяц активы ликвидируемых банков, продали за 951,7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7156 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В течение прошлого месяца сумма реализации активов ликвидируемых банков, составила 951,7 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

"За апрель 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 млн грн, из них 851,8 млн грн - от продажи активов этих банков", - говорится в сообщении.

Так, по объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля 2019 года лидировали, в частности:
- АО "ВТБ банк" - 372,3 млн грн;
- АО "Дельта Банк" - 186,6 млн грн;
- ПАО "Банк" Киевская Русь "- 90,5 млн грн;
- ПАО "Авант-Банк" - 41500000 грн;
- ПАО "Банк" Финансы и кредит "- 28,1 млн грн;
- ПАО "КБ" Надра "- 18,8 млн грн;
- ПАО "Брокбизнесбанк" - 15,7 млн грн;
- ПАО "Банк" Контракт "- 14,2 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 12,5 млн грн;
- ПАО "Банк" Форум "- 11,8 млн грн.

Отмечается, что в общей сумме поступлений по итогам апреля 2019 года 90,1 млн грн - средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн - от аренды имущества.

От погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

Всего за январь-апрель 2019 года на счета банков, которые ликвидируются, поступило 3 297,4 млн грн, в частности, от реализации активов - 2 931,5 млн грн, погашение кредитов - 305,7 млн грн, погашение ценных бумаг - 15,2 млн грн, аренды имущества - 45,0 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе активы банков, которые ликвидируются, продали на 506,26 млн грн.

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