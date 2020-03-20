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За кордоном ще залишаються більше 23 тисяч громадян України

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 18:00 20 березня ще 23362 громадяни України залишаються в різних країнах світу, зокрема у Шрі-Ланці, Індонезії, Індії, Домініканській Республіці, Тайланді, Мексиці, Канаді, США та інших країнах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус: Інформація від МЗС".

В МЗС нагадали, що обмеження пересування та інші заходи протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції в різних країнах світу змінюються щохвилинно. Зокрема, в Європейському Союзі вони стають дедалі суворішими.

Нагадаємо, станом на 15:00 п‘ятниці, за сприяння дипломатичних служб до України з-за кордону повернулось близько 30 тисяч громадян.

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