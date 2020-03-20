За рубежом еще остаются более 23 тысяч граждан Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 18:00 20 марта еще 23362 гражданина Украины остаются в разных странах мира, в частности в Шри-Ланке, Индонезии, Индии, Доминиканской Республике, Таиланде, Мексике, Канаде, США и других странах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус: Информация от МИД".
В МИД напомнили, что ограничения передвижения и другие меры противодействия распространению коронавирусной инфекции в различных странах мира меняются ежеминутно. В частности, в Европейском Союзе они становятся все строже.
Напомним, по состоянию на 15:00 пятницы, при содействии дипломатических служб в Украину из-за рубежа вернулось около 30 000 граждан.