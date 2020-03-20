За сприяння дипломатів до України повернулось близько 30 тис. громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 15:00 п‘ятниці, за сприяння дипломатичних служб до України з-за кордону повернулось близько 30 тис. громадян. Про це повідомляє у Telegram-каналі МЗС України, передає УНН.
"28249 громадян України вже повернулись додому за сприяння посольств та консульств України по всьому світу. Ці дані - станом на 15:00. Це ті громадяни, які повідомили наші закордонні установи, що потребують допомоги у поверненні в Україну", - йдеться у повідомленні.
У МЗС закликали громадян переконатись, що вони повідомили найближче посольство чи консульство України про необхідність допомоги з поверненням в Україну.
Нагадаємо, станом на п‘ятницю, до України з курортів Єгипту - Шарм-ель-Шейху та Хургади, вже повернулось 25 237 громадян.