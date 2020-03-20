При содействии дипломатов в Украину вернулось около 30 тыс. граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 15:00 пятницы, при содействии дипломатических служб в Украину из-за рубежа вернулось около 30 тыс. граждан. Об этом сообщает в Telegram-канале МИД Украины, передает УНН.
"28249 граждан Украины уже вернулись домой при содействии посольств и консульств Украины по всему миру. Эти данные - по состоянию на 15:00. Это те граждане, которые сообщили нашим зарубежным учреждениям, которые нуждаются в помощи в возвращении в Украину", - говорится в сообщении.
В МИДе призвали граждан убедиться, что они сообщили ближайшее посольство или консульство Украины о необходимости помощи с возвращением в Украину.
Напомним, по состоянию на пятницу, в Украину с курортов Египта - Шарм-эль-Шейха и Хургады, уже вернулось 25 237 граждан.