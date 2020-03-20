Понад 25 тисяч громадян України повернулися з Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на п‘ятницю до України з курортів Єгипту, Шарм-ель-Шейху та Хургади, вже повернулось 25 237 громадян. Про це в Telegram-каналі повідомляє МЗС України, передає УНН.
"Станом на 12:00 20 березня: 22 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - зазначили в міністерстві.
Також повідомляється, що 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.
"Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну", - додали дипломати.
Нагадаємо, в Україну вже повернули понад 50 тисяч громадян, заплановано ще 42 авіарейси, домовлено про взаємну евакуацію з Канадою, а також транзитні коридори та потяги з рядом європейських країн.