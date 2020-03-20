Более 25 тысяч граждан Украины вернулись из Египта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102726 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107481 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106269 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115347 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101343 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105685 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 25 тысяч граждан Украины вернулись из Египта

Более 25 тысяч граждан Украины вернулись из Египта

Киев  •  УНН

 • 18284 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на пятницу в Украину с курортов Египта, Шарм-эль-Шейха и Хургады, уже вернулось 25 237 граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает МИД Украины, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 20 марта: 22 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что 11 человек, находившихся в Египте с нетуристические целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - добавили дипломаты.

Напомним, в Украину уже вернули более 50 тысяч граждан, запланировано еще 42 авиарейса, договорились о взаимной эвакуации с Канадой, а также транзитных коридорах и поездах с рядом европейских стран.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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