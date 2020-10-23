За хуліганство на алеї Героїв Небесної Сотні затримали студента

Так, вчора було відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справляв природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні.

"У результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.