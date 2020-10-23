За хуліганство на алеї Героїв Небесної Сотні затримали студента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За хуліганські дії на алеї Героїв Небесної Сотні у столиці затримали 21-річного студента. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Так, вчора було відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справляв природну потребу на алеї Героїв Небесної Сотні.
"У результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. Свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.
У межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.