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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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За хулиганство на аллее Героев Небесной Сотни задержали студента

За хулиганство на аллее Героев Небесной Сотни задержали студента

Киев  •  УНН

 • 16308 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни в столице задержали 21-летнего студента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, вчера было открыто уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на аллее Героев Небесной Сотни.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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