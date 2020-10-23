За хулиганство на аллее Героев Небесной Сотни задержали студента
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За хулиганские действия на аллее Героев Небесной Сотни в столице задержали 21-летнего студента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Так, вчера было открыто уголовное производство по факту хулиганских действий неизвестного, который справил нужду на аллее Героев Небесной Сотни.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Печерского управления полиции по подозрению в совершении вышеуказанного уголовного преступления задержан 21-летний студент 3-го курса одного из вузов столицы. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.