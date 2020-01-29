За е-посвідченням водія можна буде реєструватися на авіарейс чи поїзд - Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні запровадив проект, який дозволить за електронним посвідченням водія реєструватися на авіарейс чи поїзд. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Сьогодні уряд запровадив експериментальний проект - для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "ДіЯ" замість паспорта", - написав Гончарук.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що презентація програми "Дія" відбудеться, як і заплановано, 30 січня.