По э-удостоверению водителя можно будет зарегистрироваться на авиарейс или поезд - Кабмин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании ввел проект, который позволит по электронному удостоверению водителя зарегистрироваться на авиарейс или поезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Сегодня правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать э-удостоверения водителя в мобильном приложении "ДИЯ" вместо паспорта", - написал Гончарук.
Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что презентация программы "ДИЯ" состоится, как и запланировано, 30 января.