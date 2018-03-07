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За два місяці місцеві бюджети ОТГ збільшили доходи майже на 64%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ за січень-лютий 2018 року зросли на 63,8% ( на 1,11 млрд грн), у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це у Facebook повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

“Доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ за січень-лютий 2018 року зросли на 63,8% ( на 1,11 млрд грн), у порівнянні з відповідним періодом минулого року, та склали 2,85 млрд грн”, — повідомив він.

Як уточнив очільник Мінрегіону, податку на доходи фізичних осіб надійшло 1,6 млрд грн (зростання на 32%), плати за землю — 399,6 млн грн (зростання на 16,5%), єдиного податку — 679,1 млн грн (зростання на 38,3%), акцизного податку — 48,8 млн грн (на 99 млн грн менше минулого року, через відсутність зарахувань до місцевих бюджетів акцизного податку з палива), податку на нерухоме майно — 53,8 млн грн (зростання в 2 рази).

“З початку року також зросли і надходження власних доходів загального фонду місцевих бюджетів України на 5,83 млрд грн (на 21,3%) порівняно з аналогічним періодом минулого року та склали 33,16 млрд грн”, — додав Зубко.

Зокрема, за його словами, податку на доходи фізичних осіб надійшло 18,7 млрд грн, що більше від надходжень січня-лютого минулого року на 4,4 млрд грн (на 31%), плати за землю — 4 млрд грн (зросли на 0,2 млрд грн, або на 4,8%), єдиного податку — 6,3 млрд грн (зросли на 1,5 млрд грн, або на 31,7%), податку на нерухоме майно — 553,7 млн грн (зросли на 237,1 млн грн, або на 74,9%).

Нагадаємо, перші сім об’єднаних територіальних громад отримали у власність землі сільськогосподарського призначення.

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