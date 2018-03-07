За два месяца местные бюджеты ОТО увеличили доходы почти на 64%

“Доходы местных бюджетов 665 ОТГ за январь-февраль 2018 года выросли на 63,8% (на 1,11 млрд грн), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составили 2,85 млрд грн”, — сообщил он.

Как уточнил глава Минрегиона, налога на доходы физических лиц поступило 1,6 млрд грн (рост на 32%), платы за землю — 399,6 млн грн (рост на 16,5%), единого налога — 679,1 млн грн (рост на 38,3%), акцизного налога — 48,8 млн грн (на 99 млн грн меньше, чем в прошлом году, из-за отсутствия зачислений в местные бюджеты акцизного налога с топлива), налога на недвижимое имущество — 53,8 млн грн (рост в 2 раза).

“С начала года также выросли и поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины на 5,83 млрд грн (на 21,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 33,16 грн”, — добавил Зубко.

В частности, по его словам, налога на доходы физических лиц поступило 18,7 млрд грн, что больше чем поступления января-февраля прошлого года на 4,4 млрд грн (на 31%), платы за землю — 4 млрд грн (выросли на 0,2 млрд грн, или на 4,8%), единого налога — 6,3 млрд грн (выросли на 1,5 млрд грн, или на 31,7%), налога на недвижимое имущество — 553,7 млн грн (выросли на 237,1 млн грн, или на 74,9%).

Напомним, первые семь объединенных территориальных общин получили в собственность земли сельскохозяйственного назначения.