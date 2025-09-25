$41.410.03
За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Поліція Києва за два дні перевірила понад тисячу повідомлень про замінування, які виявилися хибними. Повідомлення надходили на електронні пошти установ, охоплюючи лікарні, навчальні заклади, торговельні центри та адмінбудівлі.

За два дні поліція Києва перевірила понад 1000 повідомлень про "замінування"

За два дні столична поліція перевірила понад тисячу повідомлень про замінування, усі вони виявилися хибними. Про це повідомляє  Нацполіції, пише УНН.

Від учорашнього ранку на електронні пошти різних установ надходили повідомлення про замінування. До "списку" потрапили десятки об’єктів у всіх районах столиці: лікарні, навчальні заклади, торговельні центри та адмінбудівлі

- йдеться у повідомленні.

Для перевірки інформації на місця виїжджали наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Правоохоронці ретельно обстежили усі приміщення та прилеглі території - жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. 

Правоохоронці зазначають, що такі повідомлення є складовою інформаційної війни, яку веде ворог і намагається дестабілізувати суспільство та посіяти тривогу серед громадян. Водночас кожне таке звернення завжди розглядається і відпрацьовується у повному обсязі.

Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів слід негайно телефонувати за номером 102.

Нагадаємо

24 вересня правоохоронці Києва отримали низку повідомлень про замінування освітніх закладів, адмінбудівель та ТРЦ. Подібні повідомлення також зафіксовані у Полтаві, Вінниці, Одесі, Івано-Франківську та Тернополі.

Ольга Розгон

