За два дня полиция Киева проверила более 1000 сообщений о "минировании"

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Полиция Киева за два дня проверила более тысячи сообщений о минировании, которые оказались ложными. Сообщения поступали на электронные почты учреждений, охватывая больницы, учебные заведения, торговые центры и админздания.

За два дня полиция Киева проверила более 1000 сообщений о "минировании"

За два дня столичная полиция проверила более тысячи сообщений о минировании, все они оказались ложными. Об этом сообщает Нацполиция, пишет УНН.

Со вчерашнего утра на электронные почты различных учреждений поступали сообщения о минировании. В "список" попали десятки объектов во всех районах столицы: больницы, учебные заведения, торговые центры и админздания

- говорится в сообщении.

Для проверки информации на места выезжали наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Правоохранители тщательно обследовали все помещения и прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

Правоохранители отмечают, что такие сообщения являются составляющей информационной войны, которую ведет враг и пытается дестабилизировать общество и посеять тревогу среди граждан. В то же время каждое такое обращение всегда рассматривается и отрабатывается в полном объеме.

Полицейские напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов следует немедленно звонить по номеру 102.

Напомним

24 сентября правоохранители Киева получили ряд сообщений о минировании образовательных учреждений, админзданий и ТРЦ. Подобные сообщения также зафиксированы в Полтаве, Виннице, Одессе, Ивано-Франковске и Тернополе.

Ольга Розгон

