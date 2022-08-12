За добу у Сумській області зафіксували 200 прильотів у пʼяти громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у своєму Telegram, що окупанти відкривали вогонь по територіям пʼяти громад. Зафіксовано майже 200 прильотів. Про це інформує УНН.
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За словами очільника ОВА, постраждалих серед людей немає, але знову є руйнування й втрата врожаю.
Окупанти відкривали вогонь по територіям Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів.
Внаслідок обстрілів у Хотінській громаді спалено поле пшениці.
Російські війська гатили по території області з реактивних систем залпового вогню (ймовірно САУ), мінометів та застосовували авіацію.
Нагадаємо
Ввечері ворог завдав удар по Запоріжжю. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одну поранену жінку.