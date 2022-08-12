За сутки в Сумской области зафиксировали 200 прилетов в пяти общинах

Детали

По словам главы ОВА, пострадавших среди людей нет, но снова есть разрушение и потеря урожая.

Оккупанты открывали огонь по территориям Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.

В результате обстрелов в Хотинской общине сожжено поле пшеницы.

Российские войска били по территории области из реактивных систем залпового огня (вероятно САУ), минометов и применяли авиацию.

Напомним

Вечером враг нанес удар по Запорожью. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушений подверглись’объекты инфраструктуры. Сейчас известно об одной раненой женщине.