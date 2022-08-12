Ворог випустив по Запоріжжю п'ять снарядів: є руйнування інфраструктури, відомо про поранену жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram, передає УНН.
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"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку", - написав Старух і додав, що інформація згодом буде уточнена.
Додамо
Голова ОВА закликав дотримуватись правил повітряної тривоги.
"Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", - резюмував Старух.
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