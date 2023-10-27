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БМ-27 «Ураган»

За добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 286 окупантів

Київ • УНН

 • 56947 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За добу загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку склали 286 осіб. Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, пише УНН.

За добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 286 окупантів

Деталі

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 2 авіаударів, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 793 артобстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1007 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 286 осіб. Також 3 окупанти здалися в полон.

Було знищено 6 одиниць військової техніки, зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 1 БпЛА та 1 склад боєприпасів ворога.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але зазнає значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність та здійснює перегрупування сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Таврійському напрямку ЗСУ знищили два російські “Тюльпани” - Тарнавський

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