За добу на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 286 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За добу загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку склали 286 осіб. Про це повідомив Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, пише УНН.
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Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 2 авіаударів, провів 44 бойових зіткнення та здійснив 793 артобстріли.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1007 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 286 осіб. Також 3 окупанти здалися в полон.
Було знищено 6 одиниць військової техніки, зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 1 БпЛА та 1 склад боєприпасів ворога.
На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але зазнає значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.
На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність та здійснює перегрупування сил.
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