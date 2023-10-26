На Таврійському напрямку ЗСУ знищили два російські “Тюльпани” - Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Таврійському напрямку українські оборонці під час виконання бойових завдань знищили 49 одиниць техніки ворога, серед них два самохідні міномети 2С4 “Тюльпан”. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.
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“Знищено 2 російських самохідних міномети 2С4 «Тюльпан» калібру 240 мм, які призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд. Також, за добу, окупанти безповоротно втратили ще 13 танків”, - зазначає Тарнавський.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1056 вогневих завдань.
Загальні втрати ворога склали 460 осіб.
Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 13 танків, 9 ББМ, 10 артсистем, один засіб ППО, а саме ЗРК ТОР, 9 БпЛА, 6 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.
Знищено і 3 склади боєприпасів ворога.
“Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного – за минулу добу відбито 15 атак ворога”, - додає командувач.
Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Доповнення
Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 763 артобстріли.
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