На Таврическом направлении ВСУ уничтожили два российских "Тюльпана" - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На Таврическом направлении украинские защитники во время выполнения боевых задач уничтожили 49 единиц техники врага, среди них два самоходных миномета 2С4 “Тюльпан”. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.
Цитата
“Уничтожено 2 российских самоходных миномёта 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм, которые предназначены для поражения укреплённых фортификационных сооружений. Также, за сутки, оккупанты безвозвратно потеряли еще 13 танков”, - отмечает Тарнавский.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1056 огневых задач.
Общие потери врага составили 460 человек.
Уничтожено 49 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 9 ББМ, 10 артсистем, одно средство ПВО, а именно ЗРК ТОР, 9 БпЛА, 6 автомобилей и единицу специальной техники.
Уничтожено и 3 склада боеприпасов врага.
“Наши воины стойко держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного – за минувшие сутки отражено 15 атак врага”, - добавляет командующий.
В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Дополнение
В целом, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 763 артобстрела.
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