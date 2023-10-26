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У росіян дефіцит снарядів, але на Бахмутському напрямку вони їх не економлять - ЗСУ

Київ • УНН

 • 71897 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Окупанти стикаються з дефіцитом боєприпасів, проте інтенсивність обстрілів українських позицій на Бахмутському напрямку не зменшують. Про це в етері Радіо Свобода повідомив начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков, пише УНН.

У росіян дефіцит снарядів, але на Бахмутському напрямку вони їх не економлять - ЗСУ

Цитата 

«Дійсно, у ворога дійсно теж є проблеми зі снарядами. Але от на нашому Бахмутському напрямку він їх має вдосталь. Тобто артилерійські обстріли наших позицій тривають безперервно. Тут він їх не економить», – зазначив Калашніков.

За словами начальника пресслужби, найбільш активна локація на Бахмутському напрямку – на південь від міста. Наразі там тривають бої за Зеленопілля та Курдюмівку.

Він також зауважив, що взимку бойові дії малоймовірно припиняться, адже це може дати можливість росіянам перехопити ініціативу.

«Бої будуть тривати. Ми минулого року теж чули, що на зиму можуть бої зупинитися, може бути пауза – паузи не буде. Якщо буде пауза, значить ми даємо можливість ворогу спробувати перехопити ініціативу на фронті. Такого не буде. Звільняти нашу територію ми будемо за будь-яких погодних умов, за будь-якої пори року, за будь-якої доби, що ми, звичайно, і робимо», – зазначив Олег Калашніков.

На його думку, й надалі відбуватимуться артилерійні дуелі, тому українським військовим потрібно тримати ініціативу, щоб ворог «рефлексував» на дії ЗСУ, а не навпаки.

Нагадаємо

Сили оборони України минулої доби відбили 10 атак російських військ на Бахмутському напрямку, на Мелітопольському напрямку завдають ворогу втрат.

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