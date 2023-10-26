У россиян дефицит снарядов, но на Бахмутском направлении они их не экономят - ВСУ

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«Действительно, у врага действительно тоже есть проблемы со снарядами. Но вот на нашем Бахмутском направлении он их имеет вдоволь. То есть артиллерийские обстрелы наших позиций продолжаются непрерывно. Здесь он их не экономит», – отметил Калашников.

По словам начальника пресс-службы, наиболее активная локация на Бахмутском направлении – к югу от города. Сейчас там продолжаются бои за Зеленополье и Курдюмовку.

Он также отметил, что зимой боевые действия вряд ли прекратятся, ведь это может дать возможность россиянам перехватить инициативу.

«Бои будут продолжаться. Мы в прошлом году тоже слышали, что на зиму могут бои остановиться, может быть пауза – паузы не будет. Если будет пауза, значит мы даем возможность врагу попробовать перехватить инициативу на фронте. Такого не будет. Освобождать нашу территорию мы будем при любых погодных условиях, при любом времени года, при любом времени суток, что мы, конечно, и делаем», – отметил Олег Калашников.

По его мнению, и в дальнейшем будут происходить артиллерийские дуэли, поэтому украинским военным нужно держать инициативу, чтобы враг «рефлексировал» на действия ВСУ, а не наоборот.

Напомним

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили 10 атак российских войск на Бахмутском направлении, на Мелитопольском направлении наносят врагу потери.