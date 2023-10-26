На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 ворожих атак - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сили оборони України минулої доби відбили 10 атак російських військ на Бахмутському напрямку, на Мелітопольському напрямку завдають ворогу втрат, повідомив у четвер речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
Деталі
На Мелітопольському напрямку, зі слів речника, Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося, зі слів речника Генштабу, загалом 78 бойових зіткнень.