На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 вражеских атак - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили 10 атак российских войск на Бахмутском направлении, на Мелитопольском направлении наносят врагу потери, сообщил в четверг спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.
Детали
На Мелитопольском направлении, по словам спикера, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.
Дополнение
За прошедшие сутки произошло, по словам спикера Генштаба, всего 78 боевых столкновений.