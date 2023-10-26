На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 вражеских атак - Генштаб

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"На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клищеевки, Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.

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На Мелитопольском направлении, по словам спикера, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

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За прошедшие сутки произошло, по словам спикера Генштаба, всего 78 боевых столкновений.