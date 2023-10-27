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За сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 286 оккупантов

Киев • УНН

 • 56947 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. За сутки общие потери оккупантов на Таврическом направлении составили 286 человек. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления, пишет УНН.

За сутки на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 286 оккупантов

Детали

В общем, на Таврическом направлении враг нанес 2 авиаудара, провел 44 боевых столкновения и совершил 793 артобстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ «Таврия» в течение суток выполнили 1007 огневых задач. Общие потери врага составили 286 человек. Также 3 оккупанта сдались в плен.

Было уничтожено 6 единиц военной техники, в частности, 1 танк, 4 ББМ, 1 БпЛА и 1 склад боеприпасов врага.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию, но несет значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Мар’и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили 18 атак противника.
На Шахтерском и Запорожском направлениях враг сохраняет военное присутствие и осуществляет перегруппировку сил.

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