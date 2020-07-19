За добу коронавірус в Україні виявили у 41 дитини - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 731 людини, з них 41 дитина та 72 медики. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу захворіло 731 особа, з них 41 дитина а також 72 медичних працівника. Було госпіталізовано 145 осіб. За останню добу зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому одужало 354 пацієнти», - сказав Степанов.
З його слів, загалом за весь час пандемії захворіло 58 842 людини.
"З них 4170 дітей, а також 7 958 медпрацівників. Загалом одужало 30 879 людей, летальних випадків - 1485", - повідомив міністр.
Як повідомляв УНН, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 259 тис., перевищивши 13,8 млн.