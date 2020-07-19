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За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 41 ребенка - Степанов

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 41 ребенка - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 731 человека, из них 41 ребенок и 72 медики. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболел 731 человек, из них 41 ребенок а также 72 медицинских работника. Были госпитализированы 145 человек. За последние сутки зафиксировано 8 летальных случаев. При этом выздоровели 354 пациента", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии заболело 58 842 человека.

"Из них 4170 детей, а также 7958 медработников. В общем выздоровели 30879 человек летальных случаев - 1485", - сообщил министр.

Как сообщал УНН, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло на более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.

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