За чотири роки на Одещині побудували до 40 футбольних об'єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік в Одеській області побудували 37 футбольних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році було збудовано 17 об'єктів:
м. Одеса — 1 поле;
Арцизький район — 2 майданчики;
Балтський район — 1 майданчик;
Березівський район — 1 майданчик;
Білгород-Дністровський район — 2 майданчики;
Біляївський район — 1 поле;
Болградський район — 2 майданчики;
Лиманський район — 2 майданчики;
Окнянський район — 1 майданчик;
Овідіопольський район — 1 майданчик, 1 поле;
Подільський район — 1 майданчик;
Ренійський район — 1 майданчик.
Як писав УНН, у Волинській області протягом 2015-2018 рр. було побудовано 43 футбольні майданчики, на Донеччині - понад 120 футбольних об'єктів.
А на Київщині протягом 2018 року побудували 21 футбольний об’єкт.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.