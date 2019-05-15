За четыре года в Одесской области построили до 40 футбольных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Одесской области построили 37 футбольных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году было построено 17 объектов:
м. Одесса - 1 поле;
Арцизский район - 2 площадки;
Балтский район - 1 площадка;
Березовский район - 1 площадка;
Белгород-Днестровский район - 2 площадки;
Беляевский район - 1 поле;
Болградский район - 2 площадки;
Лиманский район - 2 площадки;
Окнянский район - 1 площадка;
Овидиопольский район - 1 площадка, 1 поле;
Подольский район - 1 площадка;
Ренийский район - 1 площадка.
Как писал УНН, в Волынской области в течение 2015-2018 гг. Было построено 43 футбольные площадки, в Донецкой области - более 120 футбольных объектов.
А в Киевской области течение 2018 года построили 21 футбольный объект.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине до 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.