За час бойових дій сапери на Донбасі розчистили від мін понад 30 тис. га

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. З початку бойових дій на сході України, саперами перевірено понад 30 тис. га територій, знешкодивши понад 430 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"З початку бойових дій на сході України саперами всього було перевірено понад 30,5 тисячі га територій та знищено понад 430 тисяч вибухонебезпечних предметів", - повідомив Комісаров.

За його словами, з 2014 року територія України стала однією з найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами в Європі. Як зазначив начальник Управління, велику небезпеку для мирного населення на окупованих і на звільнених територіях Донбасу представляють саморобні вибухові пристрої, які представники російсько-окупаційних військ встановлюють не тільки в районах розміщення підрозділів і на маршрутах пересування підрозділів операції Об’єднаних сил, а й в місцях можливого скупчення мирного цивільного населення з метою поширення панічних настроїв.

Як пояснив представник Міноборони, для виготовлення цих пристроїв використовуються міни, боєприпаси, вибухові речовини і засоби підриву військового призначення, а також вибухові речовини, які застосовуються у вугільній промисловості та саморобні вибухові речовини.

Офіцер повідомив, що з метою забезпечення безпеки цивільного населення значна увага приділяється маркуванню та огородженню небезпечних ділянок.

Нагадаємо, за час агресії РФ проти України від вибуху мін загинуло 269 цивільних осіб, серед них 27 дітей.

Протягом тижня підрозділами ДСНС зі складу Об'єднаних сил очищено 44,61 га території, виявлено та знешкоджено 63 вибухонебезпечних предметів.

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