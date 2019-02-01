За время боевых действий саперы на Донбассе расчистили от мин более 30 тыс. га

"С начала боевых действий на востоке Украины саперами всего было проверено более 30,5 тысячи га территорий и уничтожено более 430 000 взрывоопасных предметов", - сообщил Комиссаров.



По его словам, с 2014 года территория Украины стала одной из наиболее загрязненной взрывоопасными предметами в Европе. Как отметил начальник Управления, большую опасность для мирного населения на оккупированных и на освобожденных территориях Донбасса представляют самодельные взрывные устройства, которые представители российско-оккупационных войск устанавливают не только в районах размещения подразделений и на маршрутах передвижения подразделений операции Объединенных сил, но и в местах возможного скопления мирного гражданского населения с целью распространения панических настроений.



Как пояснил представитель Минобороны, для изготовления этих устройств используются мины, боеприпасы, взрывчатые вещества и средства взрывания военного назначения, а также взрывчатые вещества, которые применяются в угольной промышленности и самодельные взрывчатые вещества.



Офицер сообщил, что с целью обеспечения безопасности гражданского населения значительное внимание уделяется маркировке и ограждению опасных участков.



Напомним, за время агрессии РФ против Украины от взрыва мин погибли 269 гражданских лиц, среди них 27 детей.



В течение недели подразделениями ДСНС из состава Объединенных сил очищено 44,61 га территории, обнаружено и обезврежено 63 взрывоопасных предметов.