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За будівництвом одного з найбільших житлових комплексів України можна спостерігати онлайн

За будівництвом одного з найбільших житлових комплексів України можна спостерігати онлайн

Київ • УНН

 • 7268 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За будівництвом одного з найбільших житлових комплексів ЖК “Scandia”, який нині зводить у Броварах європейська будівельна компанія “Eurocon”, можна спостерігати онлайн, передає УНН з посиланням на сайт компанії.

На будівельному майданчику встановлено веб-камеру, яка в режимі реального часу транслює та відображає темпи зведення житлового комплексу.

Нагадаємо, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Згідно з проектом ЖК, на території комплексу буде 100 семиповерхових житлових будинків (розрахованих на 10 тисяч квартир), а також власна масштабна інфраструктура: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби і так далі.

При цьому, весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

ЖК “Scandia” пропонує квартири на різний смак і розмір. Не ігноруючи таким важливим принципом, як комфорт, проектанти розробили зручні для проживання одно-, дво- та трикімнатні квартири. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому - висота стель досягає 6 метрів.

Навіть у однокімнатних квартирах, які користуються зараз найбільшою популярністю, економити на метражі не стали. Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну за європейську якість.

Зараз однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 380 тисяч гривень, що еквівалентно приблизно 15 тисячам доларів США (вартість квадратного метра на таку квартиру стартує від 9,6 тис. грн).

На першому етапі будівництва “Scandia” готова запропонувати покупцям 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних.

При цьому наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже була продана або зарезервована.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул.Богунська.

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