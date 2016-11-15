За строительством одного из крупнейших жилых комплексов Украины можно наблюдать онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По строительством одного из крупнейших жилых комплексов ЖК "Scandia", который сейчас возводит в Броварах европейская строительная компания "Eurocon", можно наблюдать онлайн , передает УНН со ссылкой на сайт компании.
На строительной площадке установлено веб-камеру, которая в режиме реального времени транслирует и отражает темпы возведения жилого комплекса.
Напомним, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га. Согласно проекту ЖК, на территории комплекса будет 100 семиэтажных жилых домов (рассчитанных на 10 тыс. квартир), а также собственная масштабная инфраструктура: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы и так далее.
При этом, весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.
ЖК "Scandia" предлагает квартиры на любой вкус и размер. Не пренебрегая таким важным принципом, как комфорт, проектанты разработали удобные для проживания одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.
Даже в однокомнатных квартирах, которые пользуются сейчас наибольшей популярностью, экономить на метраже не стали. Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.
Сейчас однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 380 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 15 тысячам долларов США (стоимость квадратного метра на такую квартиру стартует от 9,6 тыс. грн).
На первом этапе строительства "Scandia" готова предложить покупателям 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных.
При этом наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК "Scandia", поскольку значительное количество квартир уже была продана или зарезервирована.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, вул.Богунская.