З України тікають не лише російські солдати, а й командири: перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. З війни в Україні тікають не лише російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, інформує УНН.
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"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался", – розповідає загарбник дружині.
Дружина просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "лнр", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.
"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в россии не фиксируется, что мы здесь находимся", – обурено пояснює окупант.
Як зазначили в СБУ, тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "росіяни своїх не кидають". Навпаки – вони залишають навіть тіла загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.
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