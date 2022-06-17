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З України тікають не лише російські солдати, а й командири: перехоплена розмова

З України тікають не лише російські солдати, а й командири: перехоплена розмова

Київ • УНН

 • 199509 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. З війни в Україні тікають не лише російські солдати, а й командири-офіцери. Вони просто складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила СБУ, інформує УНН.

Деталі

"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался", – розповідає загарбник дружині.

Дружина просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в "лнр", усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні.

"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в россии не фиксируется, что мы здесь находимся", – обурено пояснює окупант.

Як зазначили в СБУ, тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким "росіяни своїх не кидають". Навпаки – вони залишають навіть тіла загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині окупанти не вилізають з окопів та сивіють від страху – перехоплення СБУ

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