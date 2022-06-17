Из Украины бегут не только русские солдаты, но и командиры: перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. С войны в Украине бегут не только русские солдаты, но и командиры-офицеры. Они просто складывают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы. Об этом говорится в телефонном разговоре, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
"Наше командование уехало. Ну, не уехали, а побросали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдём". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в россию с*бался", – рассказывает захватчик жене.
Жена просит мужа не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "лнр", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.
"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – "мясо", отвлекающий манёвр. Нигде, даже в россии не фиксируется, что мы здесь находимся", – возмущенно объясняет оккупант.
Как отметили в СБУ, теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, согласно которому "россияне своих не бросают". Напротив – они бросают даже тела погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.
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