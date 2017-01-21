З сайту Білого дому зникли присвячені змінам клімату і правам ЛГБТ сторінки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Після інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа на сайті Білого дому сталися змін, тепер тут відсутні сторінки, присвячені змінам клімату та правам ЛГБТ, передає УНН.
Тепер на сайті з’явилася відома фраза президента “Зробимо Америку знову великою!” та чорно-біла фотографія президента.
Крім цього, на сайті з’явились нові розділи з програмними пропозиціями пропозиціями президента у 6 областях:
— “Америка передусім” енергетичний план;
— “Америка передусім” у сфері зовнішньої політики;
— Розділ, присвячений підтримці правоохоронних органів;
— Розділ, присвячений збільшенню робочих місць та економічному зростанню;
— “Повернення сили нашим збройним силам”;
— Розділ, присвячений торговим відносинам та виходу з транстихоокеанського партнерства.
Як передавав УНН, Д.Трамп опублікував свій перший твіт як президент США.