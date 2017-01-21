С сайта Белого дома исчезли посвященные изменениям климата и правам ЛГБТ страницы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. После инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа на сайте Белого дома произошли изменения, теперь здесь отсутствуют страницы, посвященные изменениям климата и правам ЛГБТ, передает УНН.
Теперь на сайте появилась известная фраза президента "Сделаем Америку снова великой!" И черно-белая фотография президента.
Кроме этого, на сайте появились новые разделы с программными предложениями президента в 6 областях:
- "Америка прежде всего" энергетический план;
- "Америка прежде всего" в сфере внешней политики;
- Раздел, посвященный поддержке правоохранительных органов;
- Раздел, посвященный увеличению рабочих мест и экономическому росту;
- "Возвращение силы нашим вооруженным силам";
- Раздел, посвященный торговым отношениям.
Как сообщал УНН, Д.Трамп опубликовал свой первый твит как президент США.