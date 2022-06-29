З російського полону звільнили очільників двох громад Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. З російського полону звільнили голову Голопристанської громади Олександра Бабича та очільника Станіславської громади Івана Самойленка. Про це повідомили на Facebook-сторінці Херсонської обласної державної адміністрації, інформує УНН.
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"Голопристанська ТГ – окупанти відпустили з полону міського голову Олександра Бабича, якого викрали ще 28 березня. (...) Станіславська ТГ – окупанти відпустили з полону очільника громади Івана Самойленко", – ідеться у повідомленні.
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