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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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З російського полону звільнили очільників двох громад Херсонщини

З російського полону звільнили очільників двох громад Херсонщини

Київ • УНН

 • 170998 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. З російського полону звільнили голову Голопристанської громади Олександра Бабича та очільника Станіславської громади Івана Самойленка. Про це повідомили на Facebook-сторінці Херсонської обласної державної адміністрації, інформує УНН.

Цитата

"Голопристанська ТГ – окупанти відпустили з полону міського голову Олександра Бабича, якого викрали ще 28 березня. (...) Станіславська ТГ – окупанти відпустили з полону очільника громади Івана Самойленко", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Херсонській області місцеві жителі повідомляють про ротацію російської армії.

Українські Національні Новини

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