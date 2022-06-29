Из российского плена освободили председателей двух общин Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Из российского плена освободили главу Голопристанской общины Александра Бабича и председателя Станиславской общины Ивана Самойленко. Об этом сообщили на Facebook-странице Херсонской облгосадминистрации, информирует УНН.
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"Голопристанская ТГ – оккупанты отпустили из плена городского главу Александра Бабича, которого похитили еще 28 марта. (...) Станиславская ТГ – оккупанты отпустили из плена руководителя общины Ивана Самойленко", – говорится в сообщении.
Напомним
В Херсонской области местные жители сообщают о ротации российской армии.